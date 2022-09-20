Як подолати затхлість у квартирі за допомогою апельсина: від неприємного запаху не залишиться і сліду

Зазначимо, що замість апельсина можна взяти будь-який інший цитрус.

Буває, що у квартирі з’являється затхлий запах, який важко побороти лише провітрюванням. На відміну від "аромату" цигарок у машині, про який ми писали раніше, розправитися з такими "ароматами" буде складніше, але можливо.

Як повідомляє prostoway, зробити це можна за допомогою звичайного апельсина. Як це правильно робити читайте далі.

Як позбутися неприємного запаху в будинку

Візьміть один великий апельсин, зніміть з нього шкірку, подрібніть і складіть у скляну банку. Після цього залийте все однією склянкою оцту, герметично закрийте і залиште розчин у банку на 7 днів. Після того, як готовий апельсиновий розчин процідіть і перелийте в пляшку з розпилювачем, і обприскайте всі приміщення.

Раніше "Телеграф" писав, як прибрати запах вогкості в пральній машині — цей недорогий засіб чудово справляється зі своїм завданням.