Як подолати затхлість у квартирі за допомогою апельсина: від неприємного запаху не залишиться і сліду
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Зазначимо, що замість апельсина можна взяти будь-який інший цитрус.
Буває, що у квартирі з’являється затхлий запах, який важко побороти лише провітрюванням. На відміну від "аромату" цигарок у машині, про який ми писали раніше, розправитися з такими "ароматами" буде складніше, але можливо.
Як повідомляє prostoway, зробити це можна за допомогою звичайного апельсина. Як це правильно робити читайте далі.
Як позбутися неприємного запаху в будинку
- Візьміть один великий апельсин, зніміть з нього шкірку, подрібніть і складіть у скляну банку.
- Після цього залийте все однією склянкою оцту, герметично закрийте і залиште розчин у банку на 7 днів.
- Після того, як готовий апельсиновий розчин процідіть і перелийте в пляшку з розпилювачем, і обприскайте всі приміщення.
Раніше "Телеграф" писав, як прибрати запах вогкості в пральній машині — цей недорогий засіб чудово справляється зі своїм завданням.