Як помити холодильник без шкоди для продуктів: є 1 дешевий натуральний засіб

Очистити холодильник можна навіть без хімікатів

У холодильнику можуть з’являтися сторонні запахи, якими може просочуватися їжа. Їх легко прибрати, але головне правило – регулярне чищення цього побутового приладу. Мити потрібно не лише зовні, а й усередині.

Відмити холодильник можна і без агресивних хімічних засобів. Як пише видання Express, відмінно впорається з цим завданням такий простий побутовий предмет, як оцет. Цей засіб, напевно, є у вашому будинку.

Так, звичайний оцет часто використовують при прибиранні будинку, стане в нагоді він і на кухні. Натуральний розчин забезпечить безпеку харчових продуктів, тому оцет ідеально підходить для глибокого очищення холодильника. Що потрібно зробити: просто розпиліть оцет на полиці та бічні стінки, а потім протріть серветкою з мікрофібри.

Експерти рекомендують уникати агресивних хімікатів при прибиранні холодильника, оскільки вони зазвичай мають запах, який може потрапити в їжу. Слід використовувати природні методи, такі як звичайний оцет. Цей процес дезодорує, дезінфікує та розчиняє бруд швидко й ефективно, тому ваш холодильник буде ретельно очищений без шкоди для продуктів від "хімії".

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