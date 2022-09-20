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Ідеальний спосіб швидко нарізати болгарський перець: ви здивуєтеся, наскільки все просто (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Перці — інгредієнт багатьох смачних страв Новина оновлена 20 вересня 2022, 19:09
Перці — інгредієнт багатьох смачних страв

Очистити перець від насіння можна простіше, ніж ми звикли це робити

Багато продуктів ми звикли очищати та різати з більшими зусиллями, ніж це можна робити насправді. Той самий часник легко подрібнити за допомогою одного ножа, якщо знати нестандартний трюк. Те саме стосується і солодкого перцю: один незвичайний спосіб нарізки миттєво видалить насіння та серцевину.

Лайфхаком із швидкої нарізки перців ділиться видання Express. Завдяки цьому способу вам не доведеться довго позбавлятися насіння і збирати його по всій кухні. Щоб побачити відео, проскрольте до кінця матеріалу.

Так, ролик шеф-кухаря Келлі Скотт підірвав TikTok і збирає мільйони переглядів та безліч хвалебних коментарів. У відео вона продемонструвала лайфхак, який спростить нарізку солодкого перцю. За словами кулінара, цьому вона навчилася під час роботи в одній із великих компаній. Такий спосіб дозволяє швидко прибрати все непотрібне та приступити до нарізки перцю для тієї чи іншої страви.

Як швидко нарізати болгарський перець:

  1. Переверніть перець на бік.
  2. Відріжте верх і низ перцю та викиньте.
  3. Розріжте перець по боках і переверніть його, зрізаючи зовнішній бік овочів, як на відео.

Раніше "Телеграф" писав, як прискорити процес дозрівання авокадо одним нестандартним способом. Все, що знадобиться для лайфхака, авокадо та мікрохвильова піч.

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#Перець #Болгарський перець #Лайфхак