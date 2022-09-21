Як правильно зберігати цукор, щоб він не затвердів: важливі особливості
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Цукор досить невимогливий в умовах зберігання, проте свої особливості все ж таки є.
У такий непростий час, багато домогосподарок на зиму запасаються великою кількістю продуктів, які довго не псуються, і до них також входить і цукор. Щобільше, через сезон закруток, це досить важливий і потрібний продукт, тому і зберігати його потрібно правильно, щоб він не злипався і не твердів. Як це зробити – читайте далі.
Як зазначає jak.koshachek, цукровий пісок має властивість вбирати вологу, і разом з нею всі сторонні запахи, тому буває так що він "псується". Саме на цих особливостях продукту і ґрунтуються всі рекомендації щодо його зберігання.
Як правильно зберігати цукор у домашніх умовах
- Фасований цукор необхідно пересипати у скляні чи пластикові місткості. Важливо, щоб кришка до них була щільною та герметичною.
- Оптимальна температура, при якій має бути цукровий пісок від 12 до 22 градусів. Тому балкон – не найкращий варіант.
- Ідеальне місце зберігання – темна шафа або суха комора.
- Продукти з різким запахом краще зберігати якнайдалі від цукру, адже він може всі аромати ввібрати в себе.
- Рівень вологості не повинен перевищувати 70%, інакше цукор відволожиться і почне стежити грудками, а цукор-рафінад може витримати вологість до 75%, але не більше.
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