Як правильно зберігати цукор, щоб він не затвердів: важливі особливості

Цукор досить невимогливий в умовах зберігання, проте свої особливості все ж таки є.

У такий непростий час, багато домогосподарок на зиму запасаються великою кількістю продуктів, які довго не псуються, і до них також входить і цукор. Щобільше, через сезон закруток, це досить важливий і потрібний продукт, тому і зберігати його потрібно правильно, щоб він не злипався і не твердів. Як це зробити – читайте далі.

Як зазначає jak.koshachek, цукровий пісок має властивість вбирати вологу, і разом з нею всі сторонні запахи, тому буває так що він "псується". Саме на цих особливостях продукту і ґрунтуються всі рекомендації щодо його зберігання.

Як правильно зберігати цукор у домашніх умовах

Фасований цукор необхідно пересипати у скляні чи пластикові місткості. Важливо, щоб кришка до них була щільною та герметичною.

Оптимальна температура, при якій має бути цукровий пісок від 12 до 22 градусів. Тому балкон – не найкращий варіант.

Ідеальне місце зберігання – темна шафа або суха комора.

Продукти з різким запахом краще зберігати якнайдалі від цукру, адже він може всі аромати ввібрати в себе.

Рівень вологості не повинен перевищувати 70%, інакше цукор відволожиться і почне стежити грудками, а цукор-рафінад може витримати вологість до 75%, але не більше.

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