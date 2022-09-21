Як швидко остудити каву: безцінний лайфхак для кавоманів

Щоб вранці поспіхом не обпектися улюбленим напоєм, спробуйте його трохи охолодити.

Ранкове пробудження, прикрашене чашкою свіжозавареної ароматної кави, бадьорить і радує. Але іноді ця радість затьмарюється надто високою температурою напою, адже існує ризик поспіхом обпектися і навіть розплескати каву від несподіванки.

Але ви можете легко убезпечити себе або членів сім’ї, якщо витратите всього хвилину, щоб швидко охолодити каву. "Телеграф" пропонує вашій увазі на вибір прості та надійні способи. При цьому ваш напій не втратить свого чудового запаху та смаку.

Як швидко остудити каву

Завчасно заваріть порцію кави, остудіть і заморозьте. А вранці просто додайте кубик у чашку. У цьому випадку концентрація гарячого напою не загубиться, а кава швидко охолоне.

Інший варіант — заваріть каву трохи міцніше за звичайну і додайте в неї простий лід. В результаті напій виявиться потрібної вам міцності.

До речі, замість льоду можна використовувати кульку морозива – можливо, вам сподобається такий експеримент.

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