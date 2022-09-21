Що потрібно робити з пральною машиною щомісяця, щоб зберегти чистоту: корисний лайфхак проти плісняви

У "пралці" часто утворюється грибок, але проста профілактика вирішить цю неприємність

У пральній машині з часом може з’явитися неприємний запах, який допоможе прибрати один лайфхак. Але найкраще працює профілактика – щомісячне чищення внутрішніх поверхонь пральної машинки. Тепла температура, бруд та бактерії на одязі, залишки миючих засобів і кондиціонерів для білизни створюють ідеальне середовище для росту плісняви.

Існує безліч засобів для чищення, що дозволяють підтримувати чистоту всередині барабана вашої машини. Але як пише видання Express, можна обійтися без агресивної хімії та скористатися підручними продуктами – звичайним оцтом і харчовою содою. Простий лайфхак із цими засобами миттєво видалить плісняву в пральній машинці.

Що необхідно зробити, щоб почистити пральну машину і позбутися плісняви:

Для натурального розчину використовуйте близько 500 г соди. Насипте її прямо в барабан і увімкніть прання за найвищої температури.

Незручні куточки та закутки очистіть за допомогою старої зубної щітки, нанісши на неї невелику кількість рідини для миття посуду.

Якщо у вас є пліснява на гумовому ущільненні, змочіть паперовий рушник оцтом, покрийте їм плями і залиште на 15 хвилин.

Щоб прибрати вапняний наліт із ящика для порошку, використовуйте стару зубну щітку та розчин з мийного засобу та оцту. Перш ніж поміщати лоток у машинку, він повинен повністю висохнути.

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