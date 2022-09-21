Очистить духовку від жиру за 5 хвилин: для саморобного розчину потрібні лише підручні засоби

Все, що потрібно для прибирання, можна легко знайти вдома

Духовки слід ретельно очищати кожні три місяці, але не багато хто робить це. Видалення густого жиру та бруду зсередини, на решітках і скляних дверцятах може бути дуже складним завданням. На щастя, є саморобне рішення, яке значно полегшить роботу.

Як пише видання Express, брудна духовка може знизити ефективність і якість приладу. Це може навіть зробити вашу їжу неприємною на смак. Простий лайфхак швидко та якісно очистить духовку. Знадобляться лише підручні засоби, які є у будинку.

Підготуйте звичайний оцет, який широко застосовується під час прибирання будинку, і розпушувач (він добре розщеплює жир). Що потрібно зробити, щоб очистити духовку:

Нагрійте духовку приблизно до 100 градусів і дайте охолонути.

Приготуйте саморобний розчин для чищення зі 100 мл оцту і восьми чайних ложок розпушувача з гіркою. Зерниста консистенція допоможе стерти жир.

Нанесіть круговими рухами розчин на склі, відкладення відразу почнуть відставати.

Що стосується решіток усередині духовки, їх можна замочити в гарячій мильній воді, перш ніж очистити.

Зазначимо, що після очищення духовки рекомендується захистити її від жиру та бруду у майбутньому. Використання вкладки для духовки може захистити дно від бризок їжі. Тоді як решітки та деко можна захистити, обернувши фольгою – це також дуже простий спосіб запобігти їх забрудненню.

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