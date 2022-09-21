Очистить духовку від жиру за 5 хвилин: для саморобного розчину потрібні лише підручні засоби
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Все, що потрібно для прибирання, можна легко знайти вдома
Духовки слід ретельно очищати кожні три місяці, але не багато хто робить це. Видалення густого жиру та бруду зсередини, на решітках і скляних дверцятах може бути дуже складним завданням. На щастя, є саморобне рішення, яке значно полегшить роботу.
Як пише видання Express, брудна духовка може знизити ефективність і якість приладу. Це може навіть зробити вашу їжу неприємною на смак. Простий лайфхак швидко та якісно очистить духовку. Знадобляться лише підручні засоби, які є у будинку.
Підготуйте звичайний оцет, який широко застосовується під час прибирання будинку, і розпушувач (він добре розщеплює жир). Що потрібно зробити, щоб очистити духовку:
- Нагрійте духовку приблизно до 100 градусів і дайте охолонути.
- Приготуйте саморобний розчин для чищення зі 100 мл оцту і восьми чайних ложок розпушувача з гіркою. Зерниста консистенція допоможе стерти жир.
- Нанесіть круговими рухами розчин на склі, відкладення відразу почнуть відставати.
- Що стосується решіток усередині духовки, їх можна замочити в гарячій мильній воді, перш ніж очистити.
Зазначимо, що після очищення духовки рекомендується захистити її від жиру та бруду у майбутньому. Використання вкладки для духовки може захистити дно від бризок їжі. Тоді як решітки та деко можна захистити, обернувши фольгою – це також дуже простий спосіб запобігти їх забрудненню.
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