Усього два інгредієнти, і посуд блищатиме, як у ресторані: ефективна хитрість

Завдяки цьому засобу, ваш посуд буде ідеально чистим.

Необов’язково скуповувати дорогу хімію, щоб відмити посуд до блиску, як, наприклад, у ресторані, адже з цим завданням чудово впораються продукти, які є на кожній кухні. Змішайте лише два інгредієнти, і ви отримаєте ополіскувач, від якого тарілки будуть сяяти.

Як зазначає prostoway, цей засіб готується дуже просто, і потрібні для нього тільки оцет і сіль, та й трохи простої води. Також варто додати, що такий засіб дуже екологічний, і не зашкодить вашим рукам.

Як вимити посуд до блиску підручними засобами

Приготуйте розчин із солі та столового оцту. Для цього візьміть 5 л води і розведіть у ній 100 г солі та 1 склянку оцту. Усі ретельно розмішайте до повного розчинення солі. Щоб збільшити ефективність розчину, можна додати до нього сік з лимона.

Після цього просто промийте посуд у цьому розчині і протріть чистою губкою. На тарілках та чашках не залишиться розводів та плям.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відчистити нержавіючий посуд за допомогою корвалолу. Цей спосіб чищення посуду не такий популярний, але дуже ефективний.