На жалюзі не буде ні порошинки: як очистити їх за допомогою підручних речей

Цей лайфхак поверне вашим жалюзі початковий гарний вигляд

Крім того, що потрібно регулярно очищати вікна, тим більше є маса способів це зробити, не варто забувати і про жалюзі. У жалюзі з часом накопичується пил та різний бруд. Очищення цього предмета інтер’єру здається трудомістким, але все простіше, ніж ви можете собі уявити.

Жалюзі можна мити навіть не знімаючи їх. Зробити це легко та просто за допомогою простих підручних речей. Про лайфхак з очищення жалюзі пише видання Irish Examiner. Все, що вам знадобиться, вже є у вашому будинку.

У супермаркетах продається багато гаджетів, які допоможуть вам очистити жалюзі, особливо якщо це горизонтальні або вертикальні жалюзі (вони дуже легко збирають пил). Однак заощаджуйте свої гроші та замість цього йдіть до ящика для шкарпеток. Що потрібно зробити, щоб очистити жалюзі за допомогою шкарпетки:

Помістіть руку в шкарпетку (переконайтеся, що вона змочена водою або очисним розчином на ваш вибір) і міцно візьміться за планки. Протріть їх рукою, збираючи пил на ходу.

Є й інший варіант. Так, деякі пристрої для миття жалюзі виглядають як щипці з наконечниками з мікрофібри. Ви також можете повторити це за допомогою кухонного начиння: оберніть кінці кухонних щипців тканиною (мікрофібра підійде найкраще, але можна й іншу) і протріть жалюзі. Це хороша альтернатива способу зі шкарпеткою.

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