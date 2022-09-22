Який засіб насипати на килим, перш ніж його пропилососити: ефект від збирання зросте в рази
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Пилосос можна використовувати ще ефективніше, якщо додати один підручний продукт
Іноді в будинку може виникнути неприємний запах, особливо часто це буває у тих, хто тримає домашніх вихованців. Якщо ви провели прибирання, пропилососили килими, а проблема так не вирішилася, спробуйте скористатися одним дієвим лайфхаком.
Незважаючи на те, що існує безліч продуктів, якими можна посипати килими, щоб видалити запахи, один із найкращих способів зробити це — залізти в шафу і взяти звичайнісіньку харчову соду. Про лайфхак, який покращить ефект від пилососа, пише Irish Examiner.
Килим може вбирати запах вихованця, але це просто виправити. Що потрібно робити:
- Щедро посипте харчовою содою ділянку, яку потрібно освіжити.
- Залиште на кілька хвилин, перш ніж прибрати порошок пилососом.
Ви відразу помітите покращення, кімната буде пахнути набагато свіжіше.
Для сильнішого результату змішайте кілька крапель улюбленої ефірної олії з харчовою содою, перш ніж посипати її на поверхню. Це буде більш ефективно, якщо потрібно позбавитися особливо сильного запаху.
Іноді причиною запаху є сам пилосос, тому не забувайте його чистити.
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