Який засіб насипати на килим, перш ніж його пропилососити: ефект від збирання зросте в рази

Пилосос можна використовувати ще ефективніше, якщо додати один підручний продукт

Іноді в будинку може виникнути неприємний запах, особливо часто це буває у тих, хто тримає домашніх вихованців. Якщо ви провели прибирання, пропилососили килими, а проблема так не вирішилася, спробуйте скористатися одним дієвим лайфхаком.

Незважаючи на те, що існує безліч продуктів, якими можна посипати килими, щоб видалити запахи, один із найкращих способів зробити це — залізти в шафу і взяти звичайнісіньку харчову соду. Про лайфхак, який покращить ефект від пилососа, пише Irish Examiner.

Килим може вбирати запах вихованця, але це просто виправити. Що потрібно робити:

Щедро посипте харчовою содою ділянку, яку потрібно освіжити. Залиште на кілька хвилин, перш ніж прибрати порошок пилососом.

Ви відразу помітите покращення, кімната буде пахнути набагато свіжіше.

Для сильнішого результату змішайте кілька крапель улюбленої ефірної олії з харчовою содою, перш ніж посипати її на поверхню. Це буде більш ефективно, якщо потрібно позбавитися особливо сильного запаху.

Іноді причиною запаху є сам пилосос, тому не забувайте його чистити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно робити із пральною машиною один раз на місяць, щоб зберегти її чистою та не дати шансу цвілі. А також ми писали, як подолати затхлість у квартирі за допомогою одного незвичайного, але дуже ефективного лайфхаку.