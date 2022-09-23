Як правильно доглядати кашемірові светри, щоб зберегти їх первісний вигляд: корисні поради

Розвішувати на мотузці, сушарці або плічках — речі з кашеміру не рекомендується.

Речі з кашеміру – це незамінний атрибут осіннього та зимового гардероба, а це означає, що в ці періоди такі речі носитимуться максимально часто. І сьогодні ми вирішили поділитися з вами корисними порадами, які допоможуть вам прати улюблені кашемірові светри без побоювання, що вони зіпсуються.

Як повідомляє prostoway, кашемір — це одне з найдовговічніших волокон, і при правильному догляді речі з цієї ніжної пряжі прослужать вам десятки років. Для цього ми й ділимося з вами кількома практичними порадами, щоб улюблені светри залишалися з вами на довгі роки.

Як доглядати за кашеміровими речами

Не періть після кожного одягання — носіть светр поверх базового шару або провітрюйте його після кожного використання.

— носіть светр поверх базового шару або провітрюйте його після кожного використання. Не завжди інформація на етикетці правильна — маркування "Тільки для сухого чищення" не завжди ефективне, адже сухе прання здатне з часом пошкодити волокна кашеміру. Виняток доречний, якщо виріб прикрашений ґудзиками, металевим декором, вишивкою або бісером.

Періть руками і тільки в холодній воді — не використовуйте звичайні порошки і пральні рідини. Краще вибрати м’який мийний засіб, гарний шампунь з позначкою organic або засіб для миття вовни. Якщо без машинки не обійтися, то обов’язково помістіть светр у пральний мішечок, оберіть делікатний цикл і переконайтеся, що температура води мінімальна, а швидкість віджиму максимально знижена.

— не використовуйте звичайні порошки і пральні рідини. Краще вибрати м’який мийний засіб, гарний шампунь з позначкою organic або засіб для миття вовни. Якщо без машинки не обійтися, то обов’язково помістіть светр у пральний мішечок, оберіть делікатний цикл і переконайтеся, що температура води мінімальна, а швидкість віджиму максимально знижена. Не розвішуйте, а розкладіть — щоб річ не розтягнулася, не варто вивішувати її на балконі з рештою прання. Попри те, що такий процес більш тривалий, проте кашеміровий виріб збереже свій первозданний вигляд. Акуратно відіжміть воду, покладіть светр на сухий рушник і обережно поверніть. Як тільки рушник убере більше вологи, розкладіть річ для просушування, але тільки не на сонці!

— щоб річ не розтягнулася, не варто вивішувати її на балконі з рештою прання. Попри те, що такий процес більш тривалий, проте кашеміровий виріб збереже свій первозданний вигляд. Акуратно відіжміть воду, покладіть светр на сухий рушник і обережно поверніть. Як тільки рушник убере більше вологи, розкладіть річ для просушування, але тільки не на сонці! Використовуйте відпарювач замість праски — праска спресує волокна, а відпарювач розпушує пряжу і освіжить чистий светр.

— праска спресує волокна, а відпарювач розпушує пряжу і освіжить чистий светр. Регулярно видаляйте катишки — позбутися непривабливих катишок можна бритвовим верстатом, липкою стрічкою для ворсу або спеціальним пристроєм.

Періть перед довгим зберіганням — обов’язково перемити і висушити речі наприкінці сезону.

— обов’язково перемити і висушити речі наприкінці сезону. Зберігайте акуратно складеними — завжди складайте і ніколи не розвішуйте светри для зберігання.

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