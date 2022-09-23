Зробіть це, перш ніж увімкнути опалення: простий лайфхак для видалення пилу з батарей

Пил на конвекторі може затримувати тепло, тому в будинку буде холодніше

Майже в будь-якому типі радіаторів, у тому числі батареях, осідає пил. Іноді бруд накопичується в важкодоступних місцях і простою губкою до нього не дістатися. На щастя, зробити це можна за допомогою деяких підручних засобів, які знайдуться в будинку.

Як пише видання Express, велика кількість сміття накопичується між решітками і простором біля стіни. Пил здатний дратувати алергіків, а ще ця проблема може зробити ваш радіатор менш ефективним. Своєчасне очищення радіатора за допомогою одного лайфхака значно заощадить кошти за опалення.

Справа в тому, що пил між ребрами конвектора може перешкоджати витоку тепла, а отже, радіатору доведеться працювати старанніше. Використання ганчірки з довгою ручкою – очевидний спосіб видалити пил з-під приладу, але зазвичай він просто розсіює частинки пилу, а не прибирає їх. Натомість використовуйте пилосос, вологу губку та підручні речі, щоб дістатися до цих важкодоступних місць.

Як почистити радіатор від пилу

Обов’язково проводьте чищення радіаторів перед увімкненням опалення. Почати слід із прибирання пилососом, використовуючи найдовшу насадку. Якщо у вас немає вакуумних насадок, то оберніть кінчик метрової лінійки або довгого шматка дерева тканиною. Використовуйте невелику кількість скотчу, щоб закріпити тканину.

Що потрібно робити:

Рекомендується підкласти рушник під прилад, щоб на ньому осідав пил. Протирайте зверху вниз, виштовхуючи пил і бруд, доки поверхня не стане чистою. Повторюйте це на кожній секції радіатора. Для панелей, між якими неможливо протерти губкою, використовуйте фен на холодному режимі. Струмінь повітря повинен вибити пил, що залишився в радіаторі. Пропилососьте навколо радіатора, тому що пил у процесі збирання встиг осісти і на інші меблі в кімнаті. Протріть батарею зовні теплою водою та краплею м’якого засобу для миття посуду. Протріть насухо чистим рушником, щоб запобігти появі іржі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба зробити з батареєю, щоби взимку в будинку було тепліше. Цей простий лайфхак дуже допоможе в морози.