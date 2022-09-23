Як швидко розправити синтепон у куртці: найпростіший лайфхак

Не поспішайте викидати улюблену теплу куртку – все можна виправити.

Випрали синтепонову куртку, а наповнювач збився? Ця проблема загрожує тим, що в холоди ваш улюблений одяг перестане вас гріти. Адже синтепон, рівномірно розподілений по всій куртці – це гарний повітряний прошарок та утеплювач.

Що можна зробити, якщо наповнювач звалявся? Як розправити синтепон і повернути одягу початкову теплоту та зручність? "Телеграф" поділиться з вами простим та дієвим лайфхаком, який за лічені хвилини вирішить цю проблему.

Найчастіше синтепон псується через неправильно вибраний режим прання, віджиму та подальшого висушування одягу.

І якщо утеплювач збився, одяг помітно втрачає свою теплоізоляцію. Іншими словами, утворені всередині нього порожнечі зовсім не гріють. А грудки синтепону обтяжуються і містять менше повітря.

Як швидко розправити синтепон: простий лайфхак

Візьміть звичайнісіньку вибивалку, якою видаляєте пил з килимів. Повісьте куртку на плічка. Бажано, щоб вона була волога. Застебніть на одязі всі блискавки, застібки та гудзики. Акуратно й рівномірно пройдіться вибивалкою по куртці та простукайте всі місця, особливо ті, де збився синтепон. Досушіть річ у розправленому вигляді.

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