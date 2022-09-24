Як відіпрати стару пляму на пуховику за допомогою підручних засобів: ефективні засоби

Зазначимо, що всі ці способи є безпечними, і 100% працюють.

Попереду холоду, а це означає, що настав час готувати до пізньої осені та зими теплі речі, куртки, пальта, шуби та пуховики. Зробити це бажано не в останній момент, адже бувають ситуації, коли потрібно вдягнути пуховик, а на ньому є пляма. Щоб уникнути подібних ситуацій, радимо розпочати підготовку до зими наперед. А якщо ви зіткнулися з плямами на пуховику, то ви прийшли за адресою. Як їх позбутися підручними засобами — читайте далі.

Як зазначає Ukr.Media, щоб очистити свій верхній одяг, необов’язково відправляти його в хімчистку, адже можна впоратися підручними засобами. Це, наприклад, звичайний мийний засіб або нашатирний спирт.

Як вивести старі плями з пуховика

Непомітні плями — нанесіть пару крапель мийного засобу на губку і протріть нею брудне місце. Потім чистою вологою ганчірочкою протріть пляму, а потім висушіть.

Жирні плями — нагрійте пляму на пару, капніть на неї трохи бензину на ганчірочку і протріть пляму. Після посипте місце, де була пляма содою або порошковою крейдою, залиште на 1-2 хвилини, і витрусіть пуховик.

Універсальний засіб — можна приготувати засіб для виведення плям самостійно. Для цього змішайте з водою трохи нашатирного спирту і додайте мийний засіб. Все добре перемішайте, щоб суміш стала як густа піна. Після цього обробіть цією піною брудні ділянки тканини.

Склоочисник - нанесіть засіб для миття вікон на пляму, а потім протріть сухою губкою або серветкою.

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