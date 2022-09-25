Ви точно будете здивовані: незвичайні речі, які можна прати у пральній машинці

Не бійтеся, ваша техніка залишиться цілою та неушкодженою.

Багато хто все ще боятиметься прати свої кросівки в пральній машинці, щоб не поламати свою техніку, проте вони навіть не здогадуються, що в багатьох пральнях вже є функції прання взуття, і мало того, в ній можна прати досить незвичайні речі. Які саме читайте далі.

Як повідомляє rbc.ua, в основному так, пральна машинка призначена для прання всього, що зроблено з тканини. Проте, виявляється, це ще далеко не все.

Речі, які можна абсолютно спокійно випрати в машинці.

Пластикові кухонні контейнери — видаліть залишки їжі, додайте мийний засіб і запустіть машинку на делікатному режимі. Важливо! Відключіть функцію віджиму, інакше ваша "прання" закінчиться плачевно.

Кухонні силіконові аксесуари — "прати" їх можна аналогічним з контейнерами способом. Тільки не забудьте прибрати перед цим нагар та залишки їжі.

— "прати" їх можна аналогічним з контейнерами способом. Тільки не забудьте прибрати перед цим нагар та залишки їжі. Автомобільні килимки та килимки для йоги — запустіть машинку в делікатному режимі без віджиму на мінімальній температурі і ви отримаєте чистий продукт.

— запустіть машинку в делікатному режимі без віджиму на мінімальній температурі і ви отримаєте чистий продукт. Дитячий пластиковий конструктор — помістіть деталі в мішок для прання, поставте на мінімальну температуру, обов’язково відключіть віджимання і виберіть програму, що щадить. Іграшки будуть як нові.

— помістіть деталі в мішок для прання, поставте на мінімальну температуру, обов’язково відключіть віджимання і виберіть програму, що щадить. Іграшки будуть як нові. Мочалки для душу та фіранки — в принципі нічого такого дивовижного.

— в принципі нічого такого дивовижного. Рюкзаки, спортивні сумки та сумки з тканини – не забудьте перед пранням витрусити все сміття, застебнути всі замки та прибрати декоративні прикраси. Далі все "як завжди" — мінімальна температура, без віджиму і делікатний режим.

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