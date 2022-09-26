Навіщо класти в бак унітазу лимонну кислоту: хитрість досвідчених домогосподарок

Лимонна кислота легко справляється навіть із складними випадками.

Ідеально чистим унітаз може бути не тільки поки він новий, адже знаючи чим швидко можна його очистити від бруду, а також знаючи відповідь на питання, як запобігти забрудненню та нальоту, ваш туалет буде сяяти чистотою навіть через кілька років після покупки.

Найчастіше причиною появи вапняних відкладень у вигляді жовтих розлучень в унітазі є підвищена жорсткість води. Проте, як повідомляє prostoway, досвідчені домогосподарки знайшли вихід і з цієї ситуації. Виявляється, з жорсткістю води добре справляється лимонна кислота.

Як використовувати лимонну кислоту для чищення унітазу

Якщо вас часто не буває вдома, або ж лінь робить своє і часто сидіти над чищенням унітазу не хочеться, можна скористатися ефективним лайфхаком з лимонною кислотою. Все, що потрібно зробити, це засипати в зливний бачок дві столові ложки "лимонки". Ця кислота є своєрідною профілактикою утворення вапняного нальоту.

Також у сам унітаз можна вилити флакончик перекису водню. Завдяки цьому загальмується ріст бактерій, що завадить їм розмножуватися та забруднювати унітаз.

Раніше "Телеграф" розповідав, як шипучий аспірин допомагає впоратися з вапняковим нальотом в унітазі.