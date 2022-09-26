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Навіщо класти в бак унітазу лимонну кислоту: хитрість досвідчених домогосподарок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Унітаз буде як новий Новина оновлена 26 вересня 2022, 09:42
Унітаз буде як новий

Лимонна кислота легко справляється навіть із складними випадками.

Ідеально чистим унітаз може бути не тільки поки він новий, адже знаючи чим швидко можна його очистити від бруду, а також знаючи відповідь на питання, як запобігти забрудненню та нальоту, ваш туалет буде сяяти чистотою навіть через кілька років після покупки.

Найчастіше причиною появи вапняних відкладень у вигляді жовтих розлучень в унітазі є підвищена жорсткість води. Проте, як повідомляє prostoway, досвідчені домогосподарки знайшли вихід і з цієї ситуації. Виявляється, з жорсткістю води добре справляється лимонна кислота.

Як використовувати лимонну кислоту для чищення унітазу

Якщо вас часто не буває вдома, або ж лінь робить своє і часто сидіти над чищенням унітазу не хочеться, можна скористатися ефективним лайфхаком з лимонною кислотою. Все, що потрібно зробити, це засипати в зливний бачок дві столові ложки "лимонки". Ця кислота є своєрідною профілактикою утворення вапняного нальоту.

Також у сам унітаз можна вилити флакончик перекису водню. Завдяки цьому загальмується ріст бактерій, що завадить їм розмножуватися та забруднювати унітаз.

Раніше "Телеграф" розповідав, як шипучий аспірин допомагає впоратися з вапняковим нальотом в унітазі.

Теги:
#Прибирання #Унітаз #Чистота #Туалет #Лайфхак