Як застосовувати винну пробку на кухні: це не лише декор

Корок із пляшки вбереже руки від опіків стіл – від плям, а ще врятує пересолену страву.

Багато речей на кухні можна використовувати не за призначенням. Винний корок після відкорковування пляшки – не виняток. Багато майстринь здатні зробити з них милі дрібнички або справжні шедеври у вигляді настінних панно, але пробки також принесуть чимало користі в побуті.

"Телеграф" знайшов корисне застосування винним пробкам на кухні. Ці поради стануть у нагоді господиням і навіть врятують від неприємних ситуацій.

Як використовувати винні пробки: лайфхаки

Якщо у вас на сковороді чи у сотейнику підгоріла страва, не поспішайте засмучуватися. Помістіть у каструлю з бігусом, що підгорів, картоплею або засмажкою винну пробку. Справа в тому, що кора, з якої вона зроблена, має властивість вбирати в себе запах горілого . Тож аромат страви буде врятований. Тільки не сильно шкребіть сковороду, щоб пригарки залишилися на дні і не потрапили у тарілку.

. Тож аромат страви буде врятований. Тільки не сильно шкребіть сковороду, щоб пригарки залишилися на дні і не потрапили у тарілку. Якщо в кошику або на полиці залежали фрукти, які ви не встигли з’їсти, можна подовжити їхнє зберігання. Розріжте винну пробку на 2-3 частини та помістіть у кошик до фруктів. Пробка вбиратиме зайву вологу і не дасть продуктам загнивати . А ще відлякає настирливих мошок.

. А ще відлякає настирливих мошок. Винний корок врятує руки господині від опіків , якщо помістити його під тримач кришки на каструлі. Під час приготування дерево пробки, на відміну від металу, не нагрівається, за рахунок чого вбереже ваші пальці, коли ви візьметеся за гарячу кришку.

, якщо помістити його під тримач кришки на каструлі. Під час приготування дерево пробки, на відміну від металу, не нагрівається, за рахунок чого вбереже ваші пальці, коли ви візьметеся за гарячу кришку. Ще одне вдале застосування термостійкості цього матеріалу. З кількох зібраних винних пробок легко зробити підставку під гарячу чашку, кухоль або миску. Головне — підібрати однакові за висотою пробки, а потім скріпити їх термостійким клеєм.

Раніше "Телеграф" ділився простим секретом, як прибрати затяжку на одязі. Також дізнайтеся маленьку хитрість, як видалити плями від фруктів та ягід без сліду.