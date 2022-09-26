Як зберігати банани, щоб вони довго не чорніли: простий лайфхак

Прості правила збережуть банани свіжими довше

Багато овочів та фруктів швидко псуються через те, що ми їх неправильно зберігаємо. Наприклад, трюк з фольгою дозволить зберегти листя салату свіжим до 30 днів. Свої секрети є і для такого популярного фрукту, як банан. Він може почорніти дуже швидко, і ви не встигнете з’їсти плід.

Багато хто кладе банани в холодильник, але цього робити не варто. Лайфхак із зберігання бананів публікує видання Express. Якщо дотримуватися простих правил, то фрукт довго залишатиметься придатним для вживання, солодким і свіжим, а почорнінню вдасться запобігти.

Рекомендується зберігати банани у прохолодному, сухому місці, захищеному від сонячного світла, але не в холодильнику, щоб продовжити термін придатності продукту. Найбільш оптимальна температура — не вище 12 градусів тепла. За більш високої температури банани, швидше за все, дозріють набагато швидше. Ідеально підійде темніша кімната без прямого сонячного світла, і тому, якщо на вашій кухні зазвичай тепло, це не найкраще місце для зберігання бананів.

Крім того, не варто зберігати фрукти у поліетиленовому пакеті. Це може створити тепліше середовище для бананів і, таким чином, прискорити їхнє дозрівання. Якщо ви помітили, що ваші банани починають покриватися плямами або ставати коричневими, перш ніж викидати їх, варто подумати про інші способи використання цих фруктів. Наприклад, у випічці, смузі чи коктейлях. Навіть повністю чорний банан може бути солодким, неушкодженим та смачним усередині.

Ще одне вирішення проблеми – заховати банани у морозильну камеру. Після заморожування вони безперечно стають чорними, але всередині все гаразд. Після розморожування з них можна зробити банановий хліб. Додамо, що заморожувати банани можна як зі шкіркою, так і заздалегідь очистивши.

Раніше "Телеграф" розповідав, у чому потрібно зберігати хліб, щоб він не черствів і не покривався пліснявою. А також ми писали про незвичайний лайфхак, який розм’якшить затверділий хліб.