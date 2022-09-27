Навіщо відрізати куточок у мочалки: дивовижний лайфхак для економії

Губка для миття посуду зі зрізаним краєчком знадобиться вам у побуті.

Багато людей прагнуть заощаджувати, навіть на дрібницях. Заради цього вони знаходять несподіване застосування для речей не за їх прямим призначенням, а ще не викидають явне сміття, даруючи йому друге життя.

Також заощаджувати можна і на кухонних мочалках. Але для цього необов’язково витирати їх до крихти. Губки — доволі брудна річ, на якій накопичуються мікроби, і їх слід часто міняти. Але викидати якісну і візуально чисту губку у багатьох господинь не піднімається рука. "Телеграф" знайшов зручний спосіб застосування використаних на кухні губок.

Як використовувати кухонну мочалку

Щоб подарувати губці друге життя, після того, як вона відпрацювала належний тижневий термін на мийці, відріжте в неї один куточок і відправте служити іншим цілям. У побуті для мочалки знайдеться безліч способів застосування. Наприклад, для чищення сантехніки, плитки, плінтусів, коліс дитячого візка, велосипеда, брудного взуття тощо.

Навіщо зрізати куточок? Заведіть собі таке правило, і це стане пізнавальною міткою для мочалки. Попередьте про це всіх домочадців – тоді ніхто з них не переплутає і не митиме надрізаною губкою знову посуд та інші чисті предмети на кухні.

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