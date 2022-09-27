Як врятувати сковороду, яка пригоріла: є просте та дешеве рішення

Очистити сковороду від нагару простіше, ніж ви думали

При митті посуду можуть допомогти підручні засоби, які вже є у вашій кухонній шафі. Ви можете замінити засіб для миття посуду альтернативним натуральним продуктом – гірчичним порошком, содою чи соком лимона. А надати блиску посуду допоможе звичайний оцет. Якщо ж потрібно відтерти сковороду від залишків їжі, що пригоріла, є одне дієве рішення.

Як пише видання Express, багато звичайних речей можуть дуже виручити при прибиранні будинку. Наприклад, сіль добре справляється з очищенням сковорідок, які пригоріли. Власне це все, що вам знадобиться для цього ефективного лайфхаку.

Так, рекомендується використовувати сіль як швидке рішення, щоб врятувати сковороду, що пригоріла, після приготування їжі. Цей лайфхак позбавляє від довгої та трудомісткої чистки посуду.

Що потрібно зробити, щоб очистити сковороду, яка пригоріла:

Замочіть сковороду у гарячій воді. Натріть її сіллю, особливо приділіть увагу підпаленим ділянкам. Ретельно змийте сіль.

Такий елементарний лайфхак допоможе очистити поверхню всього за кілька хвилин.

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