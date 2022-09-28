Прання не знадобиться: як позбутися запаху цигарок на одязі всього за п’ять хвилин

Вам знадобиться лише один інгредієнт та пульверизатор.

Сигарети мають одну дуже неприємну властивість, особливо для оточуючих, — тютюновий запах дуже швидко вбирається в одяг, і тоді шлейф сигаретного "аромату" переслідуватиме вас всюди. Щоб не дратувати носи алергіків, або не "смердіти" в офісі або громадському транспорті, можна скористатися одним найпростішим лайфхаком і миттєво видалити такий "аромат" з одягу.

Як повідомляє Ukr.Media, вам не знадобиться прання — а всього 5 хвилин часу, пульверизатор і спирт або будь-який безбарвний алкоголь. У випадку, коли на прання немає часу, це ідеальний варіант, який не потребує особливих зусиль.

Як позбутися запаху сигарет на одязі

Наповніть пульверизатор горілкою або спиртом та розпорошіть алкоголь на одяг. Лише кілька хвилин і від шлейфу тютюнового диму не залишиться і сліду. І одразу випередимо решту питань — алкоголем від вас пахнути не буде. Спирт швидко випаровується, і алкогольний запах також швидко вивітриться.

Крім боротьби з ароматами тютюну, цей спосіб також відмінно справляється і з іншими неприємними запахами з одягу. Наприклад, запаху їжі чи поту. Також таким розчином можна обробити і взуття, щоб забрати запах поту (розпорошуйте всередину взуття).

Раніше "Телеграф" писав, як же відіпрати плями від поту, особливо з білих речей. Також раніше ми писали, як забрати запах поту з одягу без прання.