Всього один копійчаний засіб з аптеки усуне неприємний запах у холодильнику

Прибрати неприємний запах у холодильнику можна за допомогою активованого вугілля

Хитрі домогосподині знають чимало корисних порад з аптечним засобом, які допомагають вирішувати побутові завдання. Використовувати звичайне активоване вугілля корисно у городництві, а також воно здатне допомогти з проблемою неприємного запаху в холодильнику.

Сморід "селиться" в холодильнику з низки причин. Вже після усунення джерела неприємного запаху приступаємо до використання засобу, який можна купити в аптеці за копійки, пише belnovosti.

Чим прибрати неприємний запах у холодильнику — лайфхак з активованим вугіллям

Після усунення причин виникнення запаху кладемо в холодильник 5-10 таблеток активованого вугілля. Для більшої ефективності змішуємо таблетки із харчовою содою у співвідношенні 1:1. Цю суміш пересипаємо в невелику ємність і ставимо її на одну з полиць. За кілька днів від неприємного запаху не залишиться і сліду.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко прибрати неприємний запах у мікрохвильовій печі за допомогою звичайної солі.