Найлегший спосіб швидко заточити ніж, якщо під рукою немає точила: лайфхак із звичайною кружкою

Цей спосіб доречний, якщо виник форс-мажор

Часто буває так, що готувати страви необхідно у прискореному темпі. Коли гості вже на порозі, а ніж, як на зло, починає тупити, перетворюючи нарізки овочів та інших інгредієнтів на негарні та нерівні шматочки, на допомогу може прийти чашка або кружка, але тільки зроблена з кераміки.

Про те, як наточити ніж за допомогою предмета, який є на кожній кухні, пише kalambus.

Як швидко заточити ніж

Перевертаємо керамічну кружку і заточуємо ніж об її нижній край, який чітко видно на кожній чашці. Ведемо ніж прямо. Щоб кружка не ковзала, підкладаємо під неї вафельний рушник.

Звичайно, результат "бритви" ми не гарантуємо, проте порізати овочі та м’ясо ножем, заточеним у такий спосіб, можна буде легко.

Раніше "Телеграф" писав про корисні застосування винної пробки на кухні. Ці поради стануть у пригоді господиням і навіть врятують від неприємних ситуацій.