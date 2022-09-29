Як застосовувати кавову гущу у побуті: не гадайте, просто робіть

ТОП-5 корисних лайфхаків, як може стати у нагоді відпрацьована кава

Якщо ви любите заварну каву, і вдома часто витає її аромат, вам знадобляться корисні поради, що робити з кавовою гущею, перш ніж відправити її у відро для сміття. Перше, що спадає на думку – ворожіння. Але це далеко не все, для чого стане в нагоді ця густа запашна щільна маса.

"Телеграф" поділиться з вами цікавими та креативними лайфхаками, як використовувати відпрацьовану каву, і чим кавова гуща може бути корисною у побуті.

Як використовувати кавову гущу: лайфхаки

Кава добре відома своєю здатністю поглинати запахи. Поставте відкриту ємність із кавовою гущею у холодильник – і неприємні запахи зникнуть. А якщо протерти кавової гущею руки після приготування цибулі чи часнику – це не лише усуне специфічний в’їдливий аромат, а й зробить шкіру гладкою. Кавова гуща — це щадний м’який абразив для очищення пригорілої їжі з каструлі або сковороди. Вона не зашкодить і не подряпає ваш посуд. Бажаєте надати м’ясу аромату копчення? Додайте столову ложку кавової гущі у маринад або натріть нею м’ясо перед приготуванням. Під час зимової ожеледиці використовуйте залишки кавової гущі, щоб посипати нею тротуари. Її зерниста текстура покращить стійке зчеплення на слизькій поверхні та вбереже від падіння.

Раніше "Телеграф" ділився простим секретом, як прибрати затяжку на одязі. Також дізнайтеся маленьку хитрість, як видалити плями від фруктів та ягід без сліду.