Головне розмір та правильні "сусіди": хитрощі, які допоможуть зберегти гарбуз до весни

Маленькі плоди краще одразу використати, а ось великі – можна відправити на зберігання.

Гарбуз — це один з тих овочів, які залишаються на городі "до останнього", однак і їхня година вже прийшла і настав час збирати врожай. Але перед тим, як прибирати їх із городу, бажано ознайомитися з тим, як їх правильно зберігати, щоб одразу підготувати їм їхнє місце. Раніше ми вже розповідали, як правильно зберігати капусту, щоб вона якомога довше залишалася свіжою.

Як повідомляє prostoway, не всі гарбузи підходять для тривалого зберігання, тому важливо овочі ретельно перебрати, і ті, які не годяться для заготівлі, слід відразу ж використовувати. Можна приготувати смачну кашу, гарбузову ікру або солодкий десерт з гарбузом, яблуками та рисом.

Як правильно зберігати гарбуз, щоб він пролежав до весни

Щоб гарбуз перезимував і залишився свіжим до весни, важливо вибрати його правильний розмір, а також розмістити його з правильними "сусідами". Ідеально для зимівлі підходять гарбузи середнього та великого розміру, а от маленькі овочі краще одразу переробити.

Нагадаємо, що всі пошкоджені овочі потрібно також прибрати, оскільки вони можуть "заразити" здорові плоди, через що може початися загнивання. Якщо ж ушкодження мінімальні, можна обробити їх розчином марганцівки, висушити і вже після готувати до зберігання.

Після збору врожаю на 10 днів помістіть плоди в місце, де температура повітря становить 25-28°C, а вологість тримається в межах 80-85%. Це потрібно для того, щоб гарбуз остаточно дозріє, а її шкірка стала міцнішою і щільнішою. Після цього овочі можна перекладати в основне місце зберігання, де температура повітря становить від 4 до 9°C, а вологість — 70%.

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