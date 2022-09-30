Простий спосіб почистити подушки: можна обійтися без пральної машини

Замочування з простими засобами поверне подушкам охайний вигляд

Згадайте, коли ви востаннє стирали подушки? А проводити глибоке чищення подушок рекомендується приблизно тричі на рік, але багато хто не знає, як це робити в домашніх умовах. Деякі подушки не можна прати в пральній машині, бо всередині можуть утворитися грудки. Тому є простий спосіб чищення подушок навіть без "пралки".

Про лайфхак, який допоможе повернути подушкам гарний вигляд, пише видання Express. Якщо ви плануєте випрати кілька подушок, а барабан пральної машини недостатньо великий, подумайте про використання ванни. Пухові або пір’яні подушки найкраще прати вручну.

Перед чищенням подушок рекомендується перевірити етикетку, щоб переконатися, що вони призначені не тільки для сухого чищення. Що потрібно робити:

Наповніть ванну гарячою водою і налийте в неї пральний порошок. Додайте трохи бури (можна замінити сесквікарбонатом натрію або звичайною харчовою содою). Всі ці засоби для чищення ефективно вбивають мікроби і бактерії. Повністю зануріть подушку у ванну. Замочіть подушки приблизно на 6 годин. Ви помітите, що вода помітно потемніє.

Щодо того, як сушити подушки, то тут є кілька варіантів. Якщо немає сушарки, ви можете вивісити подушки на вулицю. Обов’язково перевірте, щоб середина була сухою, і тільки потім одягайте чисту наволочку. Якщо наповнювач буде вологим, то є ризик виникнення плісняви.

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