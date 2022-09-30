Як позбутися запаху тютюну на меблях: хитрість наших бабусь

Щоб розв'язати подібну проблему можна використовувати домашні засоби для чищення.

М’які меблі досить швидко просочуються запахом тютюну, якого досить важко позбутися після. Ми вже розповідали, що робити, щоб прибрати сигаретні "аромати" з одягу без прання, а тепер хочемо поділитися лайфхаком, як позбутися такого запаху на меблях.

Використання стандартних засобів для чищення найчастіше ніякого не дає, пише belnovosti. Тому, щоб очистити поверхню меблів, можна і навіть потрібно скористатися хитрістю наших бабусь.

Як позбудеться запаху тютюну на меблях

Для того, щоб прибрати "сигаретний" запах, необов’язково купувати кошти, якщо на вашій кухні є харчова сода. Виявляється – це дуже простий, дешевий і при цьому неймовірно ефективний засіб, адже гідрокарбонат натрію – це дуже добрий сорбент.

Все що потрібно зробити — насипати соду на диван, заздалегідь протертий чистим шматком тканини. Запах тютюну зникне вже за 15 хвилин. Через цей час можна прибрати порошок з меблів, але для більшого ефекту можна почекати кілька годин.

Раніше "Телеграф" писав, як же відпрати плями від поту, особливо з білих речей. Також раніше ми писали, як забрати запах поту з одягу без прання.