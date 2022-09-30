Навіщо брати із собою на пікнік форму для кексів: цей трюк оцінять любителі шашлику

Цей корисний виріб може послужити гарною службою на природі під час відпочинку

Форми для кексів, як виявилося, можуть використовуватися не тільки за своїм прямим призначенням. Хто б міг подумати, але цим виробам можна знайти застосування і на пікніку, де планується приготування шашликів. Скористатися незвичайним лайфхаком ще можна, адже погода у перші дні жовтня обіцяє тішити теплом.

Шашлики важко уявити без численних соусів та приправ. Вони підкреслюють смак соковитого м’яса, а також приготовлених на грилі овочів. При цьому любителі пікніків часто стикаються з тим, що використання соусів на природі приносить певні незручності.

Як використовувати форми для кексів на пікніку

Для кожного виду соусу та окремих приправ потрібна своя невелика ємність. У цьому й допоможе форма для кексів: достатньо наповнити кожне її відділення, щоб продукти не змішувались один з одним. Ще один плюс застосування цього виробу – спрощений процес прибирання столу.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно зберігати соуси в домашніх умовах.