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Забити вікна ДСП, запастися грілками та пальником: як підготувати до морозів будинок без опалення

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
Вікна доведеться утеплити, адже тепловтрати через них значні Новина оновлена 30 вересня 2022, 19:27
Вікна доведеться утеплити, адже тепловтрати через них значні

Не зайвим буде запастися деяким туристичним приладдям, щоб мати хоч якийсь комфорт в екстремальних умовах

Більшість українців ще на початку осені розпочала підготовку до холодів — хтось утеплює власні житла, інші запасаються необхідними речами, а дехто обійшовся купівлею обігрівача. Вже зараз зрозуміло, що найскладнішим опалювальний сезон буде для тих, хто залишився у зоні бойових дій, де тепла в домівках не буде.

Як пише "Вільне радіо", у зв'язку з цим консультант з питань фінансування енергоефективних заходів Микола Ільїнов дав поради, як утеплити житло без опалення своїми силами.

Як підготувати до зими будинок без опалення

  1. Повністю злийте воду з систем опалення — це потрібно для того, щоб у зимовий період труби, які не будуть прогріватися, не луснули.
  2. Утепліть вікна — найкраще закрити їх аркушами ДВП, ДСП чи ОСП. На крайній випадок — забити вікна ковдрами. Це дасть змогу утримати тепло в оселі у нічний час. На день, коли світить сонце, вікна треба відкривати, щоб у помешканні не накопичувалася волога. Якщо вікна дерев'яні, то проклейте їх поролоновими або гумовими ущільнювачами.
  3. Утепліть двері — перевірте, чи немає щілин. Якщо є можливість, зніміть зовнішнє декоративне покриття та покладіть всередину мінеральну вату. Також допоможе не випускати тепло з квартири додаткова пара дверей, навіть якщо вони дерев'яні. Встановити їх слід перед основними металевими.
  4. Слідкуйте за рівнем вологи — якщо будинок у період холодів без опалення, то речі у ньому дуже швидко поглинають вологу. Дуже важливо провітрювати помешкання і впускати сонячне світло. Також варто перевірити димові канали, якщо протяг слабкий — почистити їх. Вони теж важливі у питанні провітрювання житла.
  5. Продумайте свій побут — якщо поруч лишилися сусіди, то придбайте разом дизельний генератор. Від нього і телефон можна зарядити, і чайник нагріти та навіть увімкнути невеликий обігрівач. Не зайвою буде й туристична плита — її можна використовувати й в оселі, а на неї встановити невелику плитку для приготування їжі. Для сну варто закупити туристичні каримати — вони не вбирають вологу і захищають від холоду з підлоги. Одяг обирайте теплий, з натуральних тканин. Можна придбати також антибактеріальну білизну для холодних умов. Гумові грілки, спальний мішок та невеликий газовий пальник також знадобляться в умовах, коли у будинок не подається тепло.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно обрати зимову куртку та на що звернути увагу при виборі термобілизни.

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#Зима #Утеплення будинків #Поради