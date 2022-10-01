Чим відмити душову кабіну від нальоту: засоби, які знайдуться у кожному будинку

Необов’язково купувати різну побутову хімію, якщо можна впоратися завдяки підручним засобам.

Вапняний наліт і мильні залишки — це одні з найпоширеніших проблем, які псують зовнішній вигляд сантехніки. Тому їх потрібно нещадно позбуватися. І допомогти вам можуть кілька "продуктів", які завжди є на вашій кухні або у вашій аптечці.

Як повідомляє Ukr.Media, дуже важливо правильно вибрати те, чим ви чистите скло, починаючи від засобу та закінчуючи губкою. Не варто використовувати абразивні матеріали, а також занадто жорсткі губки, адже вони можуть подряпати скло у душі. Найкращий варіант — бавовняні серветки або з мікрофібри. А засіб для чищення — готуймо з підручних інгредієнтів.

Чим відмити душову кабіну від нальоту

Оцет. У пластикову пляшку налийте півлітра води та додайте до неї 2 ст. л. столового оцту. Розпиліть рідину поверхнею скла пульверизатором і залиште на 30 хвилин. Після цього змийте чистою водою.

Лимонна кислота . Замість оцту додайте у воду пакетик лимонної кислоти та розпорошите все по склу. Це відмінний спосіб боротися з кальцинованими відкладеннями, які утворюються через надмірну жорсткість води.

. Замість оцту додайте у воду пакетик лимонної кислоти та розпорошите все по склу. Це відмінний спосіб боротися з кальцинованими відкладеннями, які утворюються через надмірну жорсткість води. Нашатирний спирт. У літрі води розведіть столову ложку нашатирного спирту. Змочіть цим розчином м’яку тканину та ретельно протріть скло.

У літрі води розведіть столову ложку нашатирного спирту. Змочіть цим розчином м’яку тканину та ретельно протріть скло. Перекис водню . Ще один спосіб — протріть скло серветкою, рясно змоченою перекисом водню.

. Ще один спосіб — протріть скло серветкою, рясно змоченою перекисом водню. Гліцерин. Приготуйте розчин, що складається зі склянки води, 5 крапель нашатирного спирту та 1/2 літра рідкого гліцерину. Скло, оброблене цим засобом, забруднюються повільніше.

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