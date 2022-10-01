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Навіщо хитрі господині додають до пральної машини каву: цей трюк вас приємно здивує

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Кава для чорних речей
Кава для чорних речей

За допомогою звичайної кави можна повернути свіжість речам темного кольору

Чорний одяг є базовим у гардеробі жінок та чоловіків. Він дуже добре виглядає з іншими речами і ніколи не виходить із моди. Однак згодом колір тьмяніє і втрачає свій первісний вигляд. Повернути насиченість чорного кольору одягу допоможе звичайна кава. Раніше ми писали, як використовувати кавову гущу в побуті.

Завдяки цьому напою заношені і потьмянілі речі чорного кольору набудуть насиченішого відтінку і навіть повернуть початковий блиск. Про це пише cpykami. Пам’ятайте: відправляти в машинку речі зі світлим малюнком або вставками заборонено!

Як повернути насичений колір чорним речам

Завантажуємо в пральну машинку відібрані чорні речі, а потім додаємо пару чашок міцної кави і перемо в режимі, що щадить, при температурі 20С. Результат такого прання вас приємно здивує!

Раніше ми писали, як відіпрати плями кави на одязі — 3 простих способи позбутися забруднення.

Теги:
#Кава #Прання #Лайфхак #Пральна машина