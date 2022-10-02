Повернути білизну та сяйво пожовклим каструлям зможе лише один інгредієнт: коштує копійки

Названо один із найбільш економних способів очищення емальованої каструлі від жовтизни

Як правило, будь-яка господиня намагається дбайливо поводитися з посудом, але все одно через певний час виникає потреба очищати емальовану каструлю зсередини.

Позбутися звичайного нальоту, можна застосувавши очисний гель або спеціальні креми. Проте коштують вони далеко не дешево. Ми пропонуємо скористатися більш економним способом очистити емальовану каструлю від жовтизни. Для цього нам знадобиться лише звичайна білизна, пише cpykami.

Як повернути білизну емальованій каструлі

Вливаємо цілу пляшку білизни в каструлю. І до верху доливаємо звичайну гарячу воду. Залишаємо так на пару хвилин. Потім зливаємо воду, промиваємо каструлю ще раз із губкою.

Раніше "Телеграф" писав, як відчистити жирний наліт зі сковорідки за допомогою "гарячого" методу. Хитрий прийом від досвідчених господинь.