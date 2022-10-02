Простий лайфхак з очищення духовки: два яких дешевих засоби потрібно нанести на ніч

Сода та оцет — найбільш ефективна комбінація для видалення жиру та бруду з духовки

Очищення духовки може бути однією з тих речей, які ви відкладаєте на тижні, місяці або навіть роки. Але чиста духовка гарантує, що ви готуватимете їжу в гігієні та не виникне дивного запаху жиру, що пригорів. Позбутися жирових і брудних відкладень можна навіть без агресивної хімії.

У духовках накопичується жир, розлиті продукти та частки їжі. Зазвичай рекомендується чистити духовки кожні 12 тижнів або щоразу, коли помітите плями їжі, що пригоріла. Про лайфхак, який допоможе в митті духової шафи, пише видання Express. Все, що вам знадобиться, вже у вашій кухонній шафі. Йдеться про такі дешеві, але ефективні продукти – харчову соду та звичайний оцет.

Харчова сода — один з найвідоміших і найефективніших еколайфхаків для прибирання кухні. Натуральний розпушувач не тільки допомагає нейтралізувати неприємні запахи, але й може використовуватися для очищення духовок, мікрохвильових печей і затирання плитки. Це недорого, універсально та доступно. Щоб максимізувати ефективність соди, потрібно зберігати її в герметичному контейнері у прохолодному сухому місці.

При очищенні духовок харчову соду слід змішувати з оцтом, так ви досягнете кращого ефекту. Що потрібно зробити:

Візьміть трохи води та змішайте її з харчовою содою, щоб вийшла паста. Нанесіть пасту на внутрішню поверхню духовки. Не забудьте про полиці та скляні двері. Переконайтеся, що все покрите добре, і залиште на ніч. Наступного дня суміш харчової соди має повністю висохнути. Наповніть порожню пляшку з розпилювачем нерозбавленим оцтом і добре розпорошіть його всередині духовки. Закрийте дверцята духовки і залиште на одну-дві години. Візьміть ганчірку чи губку і обережно потріть поверхню круговими рухами. Жир відійде дуже легко. Сполосніть ганчірку та переконайтеся, що всі сліди соди зникли.

Як варіант, можна використовувати соду в комбінації із засобом для миття посуду, а не оцтом.

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