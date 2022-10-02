Як довше зберегти цибулю свіжою: 30-хвилинний лайфхак від шеф-кухаря заощадить гроші

Зберігати цибулю потрібно з розумом

Скоротити кількість харчових відходів у будинку – один із способів заощадити. Тому важливо правильно зберігати продукти. Наприклад, за певних умов картопля і морква можуть зберігатися набагато довше, ніж ми звикли. Свої секрети зберігання є і для такого популярного овочу, як цибуля.

Як пише Express, цибуля для багатьох є базовим продуктом харчування, але при неправильному зберіганні вона може опинитися у відрі для сміття. Є прості правила, які допоможуть цього уникнути. А для більш тривалого терміну придатності цибулі можна використовувати лайфхак із заморожуванням.

Лондонський шеф-кухар Бен Еббрелл розповідає, що є два простих способи збільшити термін придатності цибулі. Один справді простий метод – зберігати цибулю в холодильнику. Однак деякі люди воліють цього не робити, боячись, що запах цибулі просочить інші продукти на полицях. У цьому випадку відмінно підійде прохолодна суха шафа. Але навіть у цих ідеальних умовах цибуля може почати проростати. Варто визнати, що цибулю, як і раніше, можна використовувати, якщо вона трохи проросла.

Якщо ви готові витратити близько півгодини часу, то є лайфхак щодо продовження терміну зберігання цибулі. Шеф-кухар пояснив, що потрібно робити:

Очистіть цибулю і наріжте кубиками. Заморозьте нарізану цибулю у пакетах. Готувати її можна прямо у замороженому стані.

Кулінар зазначив, що цибуля, яка нарізана і покладена до морозильної камери, може зберігатися до шести місяців. Нарізана сира цибуля добре заморожується, тому її не потрібно бланшувати. За його словами, дуже зручно мати у морозильній камері пакет нарізаної кубиками цибулі.

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