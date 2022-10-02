Як швидко нарізати цибулю на ідеально рівні кубики: простий лайфхак від британського шеф-кухаря (відео)

Декілька правил — і ви зможете різати цибулю, як професійний кухар

Багато так званих фудхаків істотно полегшують життя. Наприклад, за допомогою суперпростого трюку можна за секунди подрібнити часник. Ще простіше справи з цибулею. Овоч легко перетворити на ідеально рівні кубики, якщо знати один лайфхак.

Про лайфхак із швидкої нарізки цибулі пише видання Express. Професійні секрети розкрила британський шеф-кухар та зірка TikTok Поппі О’Тул. Все, що вам знадобиться, ніж і дотримання зрозумілого алгоритму.

Поппі описала метод, яким користуються професіонали при нарізанні цибулі. Вона сказала, що це одна з перших технік, яку вивчає кожен, стаючи шеф-кухарем. Що потрібно робити:

Зріжте верхівку, розріжте цибулю навпіл і очистіть. Посередині, по горизонталі, ви повинні розрізати половину приблизно три рази, але не до кінця. Розріжте лук приблизно п’ять разів, вертикально наскрізь, знову не розрізаючи корінь. Переверніть цибулину та почніть різати. Ставте пальці як на відео, щоб не порізатися. В результаті ви отримаєте ідеально дрібно нарізану цибулю.

Варто відзначити, що цибуля не надто рівна, тому ви не отримаєте квадратну форму кубиків, якщо не зробите горизонтальний надріз.

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