Шерсть забирається за секунди: лайфхак для всіх, у кого мешкають коти в будинку

Шерсть від хвостатих друзів може розноситися по всьому будинку

Щасливі власники домашніх вихованців знають, що вони приносять у будинок не тільки радість, а й плями та дуже багато волосся. Котяча шерсть в оселі може покривати меблі та підлогу. Прибирати її щоразу – ще те завдання. Полегшити цю проблему допоможе один простий лайфхак.

Як пише видання Irish Examiner, при прибиранні будинку, де живуть коти або собаки, доводиться приділяти більшої уваги не пилу, а очищенню поверхонь від шерсті тварин. Але є один простий спосіб, який впорається з непотрібним волоссям по всій кімнаті дуже швидко.

Волосся домашніх тварин може потрапити куди завгодно, навіть у кімнати, в які ваш чотирилапий друг ніколи не забреде. Якщо ви щосили намагаєтеся зібрати шерсть домашніх тварин на валику для збору ворсу, можливо, на вашій кухні завалявся більш кращий інструмент.

Так, просто надягніть гумові рукавички (які використовуєте для миття посуду або для прибирання житла) і проведіть ними по забрудненій поверхні. Все це надокучливе волосся прилипне до рукавичок, і ви легко зможете змити його водою в раковині. Цей трюк дуже добре працює на диванних покривалах, постільних речах і килимах — тобто на всіх поверхнях, за які волоси схильні чіплятися.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пропилососити килим, щоб зник неприємний запах. З такою проблемою часто стикаються ті, у кого у будинку живуть тварини. А також ми писали, який саморобний засіб допоможе видалити весь пил так, щоб він ще довго не осідав.