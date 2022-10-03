Коли правильно солити супи та бульйони: помилка, яку роблять багато господинь

Несвоєчасне додавання солі до бульйону може зіпсувати страву.

Приготувати смачний суп або бульйон — простіше простого, головне дотримуватися обраного рецепта, і вчасно посолити свою страву. Начебто нічого складного в цьому немає, а от і навпаки. Як виявилось, багато домогосподарок солять супи неправильно, а точніше не вчасно.

Як повідомляє prostoway, найпоширенішою помилкою серед господарок є соління на самому початку. Багато хто так робить, щоб взагалі не забути додати сіль. Однак таким чином страва може бути пересолена, адже вода випаровуватиметься, а от концентрація солі залишиться колишньою.

Щобільше, якщо посолити бульйон на м’ясі на початку варіння, воно стане більш сухим і не таким смачним. Щоб уникнути таких проблем, сіль бажано додавати в середині варіння, або навіть наприкінці приготування.

Також варто пам’ятати, що важливо дотримуватися пропорцій. На 5 літрів бульйону достатньо двох маленьких ложок солі.

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