Підлога в будинку: як помити, щоб залишалась чистою вдвічі довше

Цей універсальний засіб підійде як для паркету, так і для лінолеуму

Дуже часто господині витрачають велику кількість часу, щоб підлога в їхній оселі завжди була чистою і блищала. Для кожного типу покриття для підлоги існують свої особливості вологого прибирання, тому не дивно, що таке прибирання може вимагати недешевих мийних засобів.

Однак існує один універсальний засіб, який підійде як для лінолеуму, так і паркету. Щоб підлога довше залишалася чистою, варто додати у воду для миття гліцерин (25 мг на 6 л води). Завдяки йому покриття для підлоги буде блищати і довше залишатися чистим.

Як помити підлогу, щоб блищала і довго була чистою

Якщо ви користуєтеся спеціальним мийним засобом, можна додати його, але половину вказаного виробником дозування. Якщо спеціального мийного засобу немає, а підлога сильно забруднена, проста вода погано впорається з очищенням. Можна додати 30 г мийного засобу, добре розмішати, а потім влити гліцерин.

Раніше "Телеграф" писав, чим помити скляні поверхні у будинку, щоб блищали і довго були чистими.