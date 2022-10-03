Як позбутися шерсті домашніх тварин у житлі: простий трюк з одним підручним предметом

Волосся від вихованців може дуже засмічувати будинок

Шерсть від собак і котів у будинку може залишатися на текстилі, меблях і навіть підвіконнях. Звичайне вологе прибирання не завжди справляється з цією "волохатою проблемою". Тому на допомогу приходять лайфхаки, для яких знадобляться дешеві підручні засоби.

Так, багато хто бореться з котячою шерстю в будинку за допомогою звичайних гумових рукавичок. Але найефективніший спосіб позбавлення від шерсті домашніх тварин, як пише видання Express, це використання скотчу. Власне, це все, що вам знадобиться для цього лайфхака.

Суть трюка дуже проста: просто оберніть стрічку навколо руки липкою стороною скотчу назовні та пройдіться по ділянках, де скупчилося волосся вихованця. Шерсть домашніх тварин одразу зникне. В якості альтернативи можна скористатися роликом для ворсу, які не дуже дорого коштують. Ними можна видалити шерсть домашніх тварин з одягу та меблевої тканини.

Там, де не дуже багато волосся тварин, рекомендується використовувати серветку з мікрофібри. Вона ефективно захоплює волосся завдяки своїм антистатичним і поглинальним властивостям. Волога губка допоможе позбавитися шерсті домашніх тварин, тоді як швабра особливо добре працює для прибирання шерсті з підлоги. Однак це не так ефективно, як лайфхак зі скотчем. Якщо у вас є кошти, то ви можете купити пилосос, який спеціально розрахований для регулярних прибирань шерсті котів і собак у будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим потрібно посипати килим перед тим, як пилососити. Простий лайфхак допоможе усунути неприємний запах у будинку. Така проблема, до речі, нерідко виникає у тих, хто тримає в оселі домашніх тварин.