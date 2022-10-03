Від накипу не залишиться і сліду: три простих засоби, які чудово чистять чайник

Регулярне чищення побутової техніки може допомогти продовжити термін її служби та підвищити енергоефективність

Вапняний наліт, що накопичується всередині чайника, означає, що для нагрівання води в ньому потрібно більше енергії, що призводить до більш високих рахунків за "комуналку". Тож регулярне чищення чайника – обов’язкове. До того ж воно не вимагає великих зусиль.

Як пише видання Express, чайник є одним з найчастіше використовуваних приладів на кухні, тому його слід ретельно чистити не рідше одного разу на місяць. У цьому допоможе один лайфхак із найпростішими підручними продуктами, швидше за все, вони вже є на вашій кухні.

Хоча існує безліч продуктів, спеціально призначених для боротьби з вапняним нальотом, впоратися з накипом у чайнику можна без "хімії". Є три екологічно чисті засоби для очищення чайника, а саме:

лимонна кислота лимони оцет

Що потрібно зробити, щоб видалити накип у чайнику:

Наповніть чайник водою наполовину, а потім додайте 20 мл оцту, або лимонної кислоти, або нарізаного лимона. Прокип’ятіть.

Якщо на носику чайника утворився вапняний наліт, візьміть шматок кухонної серветки, рясно збризкайте оцтом, а потім оберніть навколо носика. В якості альтернативи надягніть на нього половинку лимона.

Справа в тому, що оцет, лимонна кислота та лимони добре справляються з вапняним нальотом завдяки високому рівню кислотності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що такі звичайні побутові продукти, як сода та оцет — найбільш ефективна комбінація для видалення жиру й бруду з духовки. Простий лайфхак спрацює за ніч.