Як очистити радіатори від пилу: цьому лайфхаку під силу навіть важкодоступні місця

Не забудьте перевірити чистоту радіаторів перед тим, як їх увімкнути

Радіатор без пилу та бруду не тільки виглядає краще, а й допоможе знизити ваші витрати на опалення. Тому подбайте про очищення батарей перед початком опалювального сезону. Тим більше це можна зробити за допомогою підручних засобів.

Пил між ребрами конвектора може перешкоджати тепловіддачі. Як пише видання Express, потрібно ретельно чистити радіатори не рідше одного разу на рік. Тож зробити це частиною вашого щоденного чи щотижневого прибирання — безперечно хороша ідея.

Допоможе прибрати пил із батарей один простий лайфхак. Що потрібно робити:

Заберіть пил між панелями та за ними. Переконайтеся, що обігрів у цей момент вимкнено. Якщо радіатор має кришку – зніміть. Якщо кришку важко зняти, використовуйте довгу і тонку щітку або ганчірку з мікрофібри, щоб дістатися всіх важкодоступних місць. Пропилососьте поверхню або витріть пил губкою, а потім протріть вологою тканиною.

Простий спосіб видалити пил зсередини і з задньої частини радіатора — це використовувати фен. Просто спрямуйте насадку фена в "канавки" у верхній частині радіатора і увімкніть його на максимальну потужність. Це повинно допомогти позбавитися від пилу всередині та позаду радіаторів.

Після того, як весь пил з радіатора видалений, позбавтеся від плям, що залишилися. Стійкий бруд та жир можна видалити за допомогою невеликої кількості рідини для миття посуду й води. Додамо, що при чищенні важливо не пошкодити механізм нагрівання. І поки батарея повністю не висохне, вмикати її не можна.

Раніше "Телеграф" писав, за допомогою яких простих засобів можна очистити чайник від вапняного нальоту.