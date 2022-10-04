Всього два підручні засоби допоможуть зробити вікна ідеально чистими: хитрощі досвідчених господинь

"Народні" засоби, які є чудовою альтернативою побутовій хімії.

Миття вікон — це одна з "невдячних" робіт по всьому будинку, особливо якщо вікна виходять на дорогу. Скільки їх не мій, пил, бруд, дощові бризки роблять все, щоб "зіпсувати" вашу працю. Щобільше, помити вікна без розводів часто буває важко. Однак усі ці проблеми дуже швидко і просто вирішуються, якщо знати кілька лайфхаків.

Хитрі та досвідченіші домогосподарки визначили, що вікна можна мити доступними підручними засобами, а не купувати дорогу побутову хімію, пише prostoway. На додаток, такі засоби не залишають розводів на склі та доступні кожному.

Як помити вікна без розводів: "народні" кошти

Сіль — в 1 л теплої води розчиніть 2 ст. солі, а потім перелийте розчин у пляшку з розпилювачем. Помийте вікна сольовим розчином, і обов’язково наприкінці все насухо витріть.

Нашатирний спирт — в 1 л води розведіть 1 мл нашатирю, перелийте в розпилювач і помийте вікна звичайним способом. Обов’язково протріть все насухо серветкою. Відзначимо, що працюючи з нашатирем, обов’язково надягніть гумові рукавички, щоб спирт не зашкодив вашій шкірі. З мінусів — сильний запах, тому після прибирання обов’язково провітріть приміщення.

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