Як почистити бачок унітаза: цей дешевий суперзасіб прибере наліт за 10 хвилин

Бачок буде як новенький!

Регулярне прибирання та чищення сантехніки забезпечує бездоганний вигляд і служить довгі роки – про це знають усі гарні господині. Це стосується і чищення унітаза, який, з ясних причин, найбільше потребує регулярного догляду, і чистки на внутрішній поверхні зливного бачка.

Саме в бачку унітаза часто скупчується вапняний наліт та відкладення, що призводять до несправностей. Крім того, через забруднення може з’явитися неприємний запах. Швидко прибрати наліт у бачку можна за допомогою двох недорогих компонентів — столового оцту 9% (500 мл) і 3 ст.л. соди. Про це пише cpykami.

Як почистити бачок унітаза

Перекриваємо воду. Натискаємо на злив, щоб вода пішла з бачка в унітаз. У велику миску наливаємо оцет. Насипаємо 3 ложки соди. Коли пройде реакція, доливаємо ще 1,5 л води. Переливаємо у порожній бачок унітаза. Якщо не вистачає води, долийте. Залишаємо на 10 хвилин. Потім зливаємо розчин в унітаз, а стінки бачка протираємо губкою.

Раніше "Телеграф" писав, як прибрати неприємний запах у туалеті, використовуючи при цьому бачок унітаза.