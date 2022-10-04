Підготовка квартир до опалювального сезону: у Мінрегіоні дали українцям важливі поради

Перш за все, треба перевірити на справність батареї та електрообладнання

Опалювальний сезон в Україні цього року може пройти зі складнощами на тлі війни в країні та цинічних дій російських окупантів, а тому вже зараз слід подбати про речі, які допоможуть почувати себе комфортно у непередбачуваних обставинах. Не зайвим буде додаткове утеплення помешкань, купівля обігрівачів та інші не менш важливі речі.

У Міністерстві розвитку громад та територій України дали українцям універсальні поради, які допоможуть мешканцям квартир зустріти холоди з впевненістю, що все буде добре.

Як підготувати квартиру до опалювального сезону

Зменште тепловитрати шляхом профілактики металопластикових вікон, ущільнення вікон та дверей. Крім того, варто визначити кімнату у кватирі, яка буде обігріватися у випадку надзвичайної ситуації. Перевірте обладнання на справність — мова про розетки, проводку та електроприлади. Якщо є індивідуальне опалення, то викличте спеціаліста, щоб він перевірив котел/газову колонку. Підготуйте батареї — відсуньте від них зайві меблі, підберіть штори, аби вони не перешкоджали проходженню тепла, зніміть декоративні панелі. Не зайвим буде й встановлення тепловідбивного екрана на стіну за батареями, аби ще більше тепла потрапляло у кімнату. Підготуйте додаткові джерела тепла — варто перевірити стан теплої підлоги, обігрівачів, кондиціонера. Щодо останнього приладу, то дізнайтеся, чи може він обігрівати приміщення і до яких температур. Утепліть під'їзд — це актуально для мешканців багатоповерхівок, яким вже кілька десятків років. Варто переконатися, чи утеплені трубопроводи будинку, чи всі двері та вікна щільно закриваються. Як варіант — можна об'єднати домогосподарства — підготувати разом з сусідами план "спільних дій на випадок надзвичайної ситуації". Також варто обговорити це питання з родичами та друзями, якщо ви мешкаєте в одному місті.

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