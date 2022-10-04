Додайте трохи кави в пральну машинку і результат вас порадує: хитрість, як освіжити чорні речі

Завдяки цим хитрощам, ваш одяг знову буде свіжим, як тільки після покупки.

Чашка кави не тільки бадьорить вранці, а й може бути корисною у побутових справах. Наприклад під час прання. Як повернути білим речам споконвічну білизну ми вже розповідали, а тепер хочемо поговорити про темний одяг. Адже вона теж втрачає свіжість і свій первісний вигляд. І саме у цій справі нам і допоможе кава.

Заношені і потьмянілі темні речі набудуть насиченішого кольору і навіть повернуть початковий блиск, обіцяє блогер Smart Fox. На своєму ютуб-каналі він також опублікував відеоінструкцію, як правильно використовувати каву під час прання.

Як повернути свіжість темному одягові за допомогою кави

Налийте 1-2 чашки кави безпосередньо в барабан пральної машини і завантажте в нього темний одяг. Після цього запускайте прання без мийного засобу. Обов’язково стирайте на режимі, що щадить, при температурі 20С.

Важливо ! Не кладіть у машину речі зі світлим малюнком чи вставками. Цей спосіб підходить виключно для чорних та темних речей.

Раніше "Телеграф" писав про те, як зберегти колір одягу під час прання. А також розповідав, як освіжити і повернути сліпучість білої білизни.