Підошва світлішає буквально на очах: як відмити біле взуття за копійки

Названо спосіб повернути білизну білому взуттю

Біле взуття — стильне доповнення до багатьох модних образів. Однак навіть ті, хто носить речі акуратно, не застраховані від того, що їхня чистота буде порушена. На світлій поверхні видно навіть невеликі плями та пошкодження.

Як почистити біле взуття або лише підошву, щоб вони виглядали "як нові"? Є один спосіб повернути білизну білому взуттю. Потрібно мінімум зусиль і витрат: майте під рукою всього два компоненти — мурашину кислоту або спирт, і зубну пасту.

Як почистити біле взуття/підошву

Змиваємо з підошви бруд, а потім за допомогою зубної щітки наносимо на неї мурашину кислоту або спирт. Щоб посилити ефективність засобу, можна додати до нього трохи зубної пасти.

Раніше "Телеграф" писав, як зубна паста може впоратися із забрудненнями на плиті.