Два способи використовувати корицю не за призначенням: проти грибка на квітах і не тільки

Несподівано, але кориця може стати в нагоді при прибиранні житла

Досить популярна пряність кориця може знадобитися вам не тільки на кухні при випіканні. Від лікування грибка на рослинах до альтернативи аромадифузору – кориця може бути використана для багатьох речей у вашому будинку.

Як повідомляє видання Irish Examiner, є два лайфхаки з корицею, які варто взяти на замітку. І використовувати можна не тільки приємний запах рослини, а й інші властивості. Можливо, цей продукт вже стоїть у вашій кухонній шафі.

Як застосовувати корицю проти грибка у кімнатних рослин

Є дуже зручний лайфхак із корицею, який замінить застосування хімікатів. Що потрібно робити: просто щедро посипаєте корицею землю. Через кілька днів побачите помітне поліпшення, незабаром після цього прийому зростання грибка зникне. Крім того, пряність залишить чудовий запах у повітрі.

Кориця – натуральний ароматизатор для дому

Кориця має такий прекрасний аромат, що має сенс використовувати її, щоб освіжити свій будинок. Один із перевірених способів наповнити приємним запахом свій будинок — це "заварити" корицю на плиті. Покладіть кілька паличок кориці в каструлю з водою і доведіть до кипіння. Ви також можете вийняти палички кориці та перелити воду (після охолодження) в пульверизатор і використовувати її для освіження текстилю в будинку, таких як диван, килим та штори. Оскільки кориця має антибактеріальні та протигрибкові властивості, вона не просто маскує запах, а й належним чином очищає повітря.

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