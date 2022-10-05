Переверніть цей простий трюк і в будинку пахнутиме осінню: цікавий аромалайфхак (відео)

Цей незвичайний осінній лайфхак зробить атмосферу в оселі більш затишною

Одна хитра мама поділилася в соцмережах своїм саморобним "запеченим" лайфхаком із соснових шишок. Завдяки йому, за її словами, будинок наповниться всіма сезонними запахами осені в найкоротший термін. Якщо ви любите експериментувати з аромалампами та свічками, то цей трюк припаде вам до душі.

Про такий дивний, але ефективний лайфхак створити приємний аромат у житлі повідомляє Mirror. Вам не потрібно буде витрачати занадто багато грошей на освіжувач повітря або аромадіфузор, щоб отримати заспокійливий сезонний аромат. Все, що знадобиться, звичайні шишки.

Так, відео опублікувала в TikTok користувач @jillcomesclean. Вона продемонструвала, як зробити ароматизовані соснові шишки своїми руками. Автор ідеї пропонує зібрати шишки в парку, а не купувати, оскільки магазинні можуть містити шкідливі хімічні речовини.

У чому суть цього ароматичного трюку:

Зберіть кілька соснових шишок або купіть шишки без запаху. Розкладіть на деку і запікайте протягом години за температури 175 градусів. Поки вони випікаються, змішайте півсклянки дистильованої води та 45 крапель ефірної олії кориці. Коли все буде готове, покладіть шишки в пакет та покрийте спреєм. Потім цей пакет слід залишити на ніч для повного ефекту, дозволяючи шишкам повністю ввібрати суміш із ароматом кориці. Наступного дня просто помістіть шишки у декоративний контейнер. Будинок буде наповнений приємним ароматом осені та затишку.

До речі, цю композицію можна зберегти до Різдва і використовувати як прикрасу. Наприклад, зробити з шишок вінок чи гірлянду, а ще можна додавати їх у коробки з подарунками як декор.

Раніше "Телеграф" розповідав, що замінить ароматичні освіжувачі в будинку така популярна пряність – кориця. Цей лайфхак дуже простий, але працює чудово.