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На радіаторі не буде жодної пилинки: зручний лайфхак, який потрібно провертати не рідше одного разу на рік (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Батарея буде ідеально чистою Новина оновлена 05 жовтня 2022, 17:18
Батарея буде ідеально чистою

Для прибирання потрібні лише підручні інструменти

Перед початком опалювального сезону потрібно не тільки перевірити вікна на продування за допомогою трюку зі свічкою, а й привести до ладу батареї в будинку. Рекомендується проводити очищення радіаторів не рідше ніж один раз на рік. На них накопичується багато пилу, який навіть може заважати тепловіддачі взимку.

Про лайфхак з очищення радіаторів пише видання Mirror. Щоб батареї знову блищали, потрібно взяти фен, пилосос, а також губку та улюблений мийний засіб. Лише кілька простих кроків – і від пилу на батареях не залишиться сліду.

Відео з практичними рекомендаціями щодо чищення радіатора поділився користувач під ніком @purdyandfigg у TikTok. Що потрібно робити:

  1. Відкрийте кришку радіатора та змахніть пил усередині за допомогою фена.
  2. Пилососом приберіть великі грудки пилу, розкидані по всій підлозі.
  3. У ємності змішайте засіб для миття із теплою водою. Вмочіть в ній тканину з мікрофібри і протріть всю поверхню радіатора зовні та зверху.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно зробити із батареями у будинку перед включенням опалення. Просте правило допоможе зберегти теплу температуру в кімнатах. А також ми писали, як змусити обігрівач працювати ефективніше. Регулярне чищення обігрівача допоможе зберегти 1-2 градуси тепла.

Теги:
#Батарея #Батареї #Лайфхак #Радіатор