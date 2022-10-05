На радіаторі не буде жодної пилинки: зручний лайфхак, який потрібно провертати не рідше одного разу на рік (відео)

Для прибирання потрібні лише підручні інструменти

Перед початком опалювального сезону потрібно не тільки перевірити вікна на продування за допомогою трюку зі свічкою, а й привести до ладу батареї в будинку. Рекомендується проводити очищення радіаторів не рідше ніж один раз на рік. На них накопичується багато пилу, який навіть може заважати тепловіддачі взимку.

Про лайфхак з очищення радіаторів пише видання Mirror. Щоб батареї знову блищали, потрібно взяти фен, пилосос, а також губку та улюблений мийний засіб. Лише кілька простих кроків – і від пилу на батареях не залишиться сліду.

Відео з практичними рекомендаціями щодо чищення радіатора поділився користувач під ніком @purdyandfigg у TikTok. Що потрібно робити:

Відкрийте кришку радіатора та змахніть пил усередині за допомогою фена. Пилососом приберіть великі грудки пилу, розкидані по всій підлозі. У ємності змішайте засіб для миття із теплою водою. Вмочіть в ній тканину з мікрофібри і протріть всю поверхню радіатора зовні та зверху.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно зробити із батареями у будинку перед включенням опалення. Просте правило допоможе зберегти теплу температуру в кімнатах. А також ми писали, як змусити обігрівач працювати ефективніше. Регулярне чищення обігрівача допоможе зберегти 1-2 градуси тепла.