Як швидко освіжити куртку та будь-який інший одяг без прання: 5-хвилинний спосіб

Розповідаємо, як швидко освіжити одяг у домашніх умовах

Неприємний запах на верхньому одязі, що пролежав у шафі всі весняні та літні місяці, може завдати чималого дискомфорту. Тому доводиться якнайчастіше прати речі. Але що робити, якщо часу на прання не вистачає, та й самої машинки може не опинитися під рукою?

Швидко освіжити предмети гардероба напередодні холодів можна за допомогою одного недорогого інгредієнта. Можна обійтися без прання та хімчистки, використавши розчин на основі звичайного оцту.

Як освіжити куртку оцтом

Беремо ватні диски, склянку теплої води та столовий оцет. 2 ст. л. оцту розмішуємо у 200 мл води. За допомогою ватного диска наносимо розчин на проблемні місця на куртці та трохи натираємо. Змочуємо оцтовим розчином місця під рукавами, комір, плями. Потім вішаємо одяг на вішак і трохи чекаємо. Після висихання неприємний запах з одягу зникне.

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